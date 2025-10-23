Резервистов привлекут к отражению атак дронов и охране объектов

Резервистов будут по контракту привлекать к отражению атак дронов и охране промышленных объектов. Минобороны РФ подготовило законопроект об этом в связи с возросшей угрозой ударов по жилым массивам и объектам критической инфраструктуры из-за участившихся случаев применения Украиной дальнобойных БПЛА.

В военном ведомстве подчеркивают, что законопроект не связан с мобилизацией, не предусматривает призыва гражданских на военную службу и касается только тех, кто заключил контракт о пребывании в резерве.

И хотя Украина не получит американские Tomahawk (во всяком случае пока), но она располагает британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow, для наведения которых используются американские разведданные. Как и для атак беспилотников. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев:

«Дело в том, что точность наведения дронов улучшилась, постоянно идет их совершенствование. Враг учится, и беспилотники стали более точные, в больших количествах выходить на цели. Те средства противовоздушной обороны, которыми располагают, по сути, гражданские объекты, становятся недостаточными. Необходимо усиливать ПВО, средствами системы противовоздушной обороны, стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметы, систем РЭБ войскового типа, и обслуживать все это должны военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации. И для того, чтобы восполнить нехватку военнослужащих для такого относительно нового направления, предложено использовать резервистов, тех, кто отнес себя к категории резервистов, и, по сути, заключил соглашение с Министерством обороны и готов выполнять эту боевую работу в тылу. Появилась информация о том, что США сняли ограничения с применения европейских ракет по целям в глубине территории Российской Федерации. Дело в том, что ракеты типа Storm Shadow SCALP-EG, вероятно, используют целевую информацию, разведывательную информацию США, там есть навигационное оборудование американского производства, и на эти системы действовало ограничение США. В результате визита Рютте в Вашингтон это ограничение снято. Можно ожидать ракеты Storm Shadow, нанесение ими ударов по объектам на российской территории. Наши системы ПВО с ракетами Storm Shadow уже сталкивались. Проблема в том, что противник тоже учится. И если противник применяет комплексное проникновение на территорию Российской Федерации — постановка помех, дроны, крылатые ракеты разных типов, противорадиолокационные ракеты, в ходе проведения таких операций какое-то количество ракет может проходить. Постепенно мы закроем все эти бреши, постепенно мы научимся бороться в том числе с такими комплексными проходами, прорывами на нашу территорию, но премьерный эффект возможен».

Только минувшей ночью в разных регионах БПЛА атаковали промпредприятия и жилые дома. В Рязанской области в результате падения обломков дрона произошел пожар на территории одного из предприятий — какого, не уточняется. Пострадавших нет. В Нижегородской области поврежден энергообъект.

В Брянской области беспилотник атаковал гражданский автомобиль — погибла женщина, при аналогичных обстоятельствах в Белгородской области погиб мужчина и двое пострадали. Восемь домов и четыре авто повреждены в Воронежской области, сообщили власти региона. Согласно сообщению Минобороны, за ночь в регионах России были уничтожены 139 БПЛА.