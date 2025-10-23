В Сватово в ЛНР FPV-дрон атаковал зерновоз

Беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины ударил по зерновозу в городе Сватово в Луганской Народной Республике, двое мужчин с осколочными ранениями доставлены в больницу, сообщает правительство нового российского региона в своем телеграм-канале.

© Московский Комсомолец

FPV-дрон украинской армии ударил по зерновозу в Сватове, поделились подробностями там.

По информации регионального правительства, в больнице с осколочными ранениями находятся двое мужчин, грузовая техника получила повреждения.