Сальдо рассказал о контроле российских войск над Днепром

ВС РФ контролируют большую часть дельты Днепра в Херсонской области, заявил в интервью РИА Новости губернатор нового российского региона Владимир Сальдо.

Большая часть площади дельты Днепра теперь находится под российским контролем, поделился подробностями собеседник агентства.

Ранее глава Херсонской области заявил, что со временем ВСУ будут вынуждены уйти из правобережной части региона, которая сейчас находится под их контролем. Кроме того, он указал на то, что регион остается тяжелым направлением для вооруженных сил Украины.

Сальдо также подчеркнул, что бойцы украинской армии будут использовать жилую застройку в качестве укреплений, когда начнутся боевые действия в Херсоне. Согласно его информации, они не занимаются масштабными фортификационными работами в городе.