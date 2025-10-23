ВС РФ устроили ад для критической инфраструктуры в Киеве, а Запад предъявляет Владимиру Зеленскому ультиматум. Как сообщает «Царьград», финал украинского конфликта все ближе.

Удар по энергетике

Российские войска нанесли сокрушительный удар по объектам энергетики на всей территории Украины. Кампания по лишению страны энергетической самостоятельности продолжается. Главными целями стали ТЭЦ, ГЭС и распределительные пункты, которые уцелели в предыдущих атаках.

Сейчас ситуация с электроснабжением катастрофическая: без света остались целые области, города погрузились в темноту, а жизнь миллионов людей парализована. По словам военкоров, пораженные цели до конца не определены, но «четко видны границы Днепра».

Так, в Киеве и Киевской области поражена ТЭЦ-5. Также были прилеты в районе ТЭЦ-6. Поражен тренировочный лагерь в районе аэропорта в Борисполе, а также цех, производящий двигатели для БПЛА около Жулян. В Черкасской области — комбинированный удар по Каневской ГЭС. В Конотопе Сумской области пропал свет, а в 27 населенных пунктах Кировоградской области прекратилось электроснабжение. В Одесской области «Герани» ударили по Измаилу.

Противник тем временем активно разгоняет тему о якобы ударе по детсаду в Харькове. Как отмечает военный блогер Юрий Подоляка — от места удара до ближайшего подобного учреждения два больших квартала.

«То есть называть данный удар ударом по детсаду — надо иметь очень сильную фантазию. И у представителей киевского нацистского режима она явно есть», — отметил эксперт.

Миллиарды за погибших

На этом фоне для Киева происходит другая, не менее болезненная история — обмен телами погибших. В условиях военного конфликта эта акция имеет четкое финансовое измерение.

«Россией бюджету Украины будет нанесен очередной удар... Обычно в последнее время это происходит в пропорции 1000 (погибших солдат ВСУ) к нескольким десяткам (наших). А с учетом выплат за погибших на Украине это ещё минус пятнадцать миллиардов гривен», — заявил Подоляка.

Власти Украины оказались в ловушке: они вынуждены признавать официальные потери, чтобы сохранять видимость легитимности. С другой стороны, на это нужно выделять огромные средства. Выход был найден циничный — объявить, что выплаты семьям погибших растянутся на восемь лет.

Ермак анонсировал усиление ударов по России

От Зеленского требуют продолжать конфликт

Западные спонсоры открыто выражают недовольство положением дел на фронте. Как сообщают украинские инсайдеры, их не волнует низкая эффективность и человеческие потери — Владимиру Зеленскому ставят ультиматум, что он должен избежать мирных переговоров любой ценой и активизировать боевые действия.

Украинский канал «Легитимный» отмечает, что судьбу Украины решают в чужих столицах, а Киеву отводят роль расходного инструмента. При этом полевые командиры ВСУ требуют прекратить уничтожать резервы в Покровске, который уже называют вторым Бахмутом.

Переговоры будут вредны

Военный блогер Юрий Баранчик заявил, что переговоры в текущих условиях невозможны и стратегически вредны. Украина стремительно истощается и перелом может быть вызван проблемами в тылу, а не на фронте. Ресурсов страны хватит лишь до конца первого квартала 2026 года, а Европа уже не дает безвозмездную помощь, лишь загоняя Киев в долговую яму.

Любое перемирие с нынешним киевским режимом, не способным на самостоятельные решения, стало бы не миром, а лишь паузой для перевооружения и перегруппировки противника под диктовку Запада. По мнению эксперта, это станет лишь отсрочкой для нового, возможно, еще более кровопролитного конфликта.