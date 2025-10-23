Атаки ВСУ 23 октября: жертвы среди мирного населения и пожары

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли сегодня ночью удар 139 БПЛА по российским регионам. Сколько человек погибло и получило ранения в результате нападения, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны России, наиболее массированному удару подверглась Белгородская область, здесь было сбито 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 22 беспилотника были уничтожены над территорией Белгородской области, 21 - над Воронежской областью.

В Рязанской области силами ПВО уничтожены 14 дронов, 13 БПЛА сбиты над территорией Ростовской области. Четыре беспилотника атаковали Крым, по два были сбиты над территориями Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областей и один уничтожен в небе над Курской областью, говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.

Белгородская область

В результате атаки ВСУ в Валуйском округе Белгородской области погиб человек, еще двое мирных жителя получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Кукуевка в результате атаки дрона на легковой автомобиль погиб мужчина. Ранены двое мужчин: у одного пострадавшего баротравма и осколочное ранение руки, у второго — баротравма, а также множественные осколочные ранения ноги, руки и головы», — рассказал он.

Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего и отметил, что раненым оказывается вся необходимая помощь.

Брянская область

Украинские военные нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по движущемуся автомобилю в селе Новые Юрковичи Климовского района, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В результате террористической атаки, к сожалению, погибла женщина, которая была за рулем автомобиля. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей. Семье будет оказана вся необходимая поддержка», — подчеркнул он.

Губернатор также предупредил в 8:05 мск, что на территории области объявлена беспилотная опасность. Он призвал местных жителей укрыться в помещении без окон со сплошными стенами, а если они находятся на улице или в автотранспорте, направиться в ближайшее укрытие.

Воронежская область

О перехваченных беспилотниках в небе над Воронежской областью рассказал в Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в девяти районах и одном городском округе Воронежской области был обнаружен и уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших нет», — пояснил он.

По словам губернатора, в результате атаки в одном из сел получили повреждения восемь частных домов: выбиты стекла, посечены фасады и кровли.

«В одном из этих домов произошло возгорание кровли, которое было оперативно ликвидировано. Также повреждены четыре автомобиля», — заявил Александр Гусев, предупредив, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Ростовская область

Сегодня ночью была отражена атака украинских БПЛА и на Ростовскую область, отметил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, ВСУ атаковали Миллеровский и Шолоховский районы.

«Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — пояснил Слюсарь.

Режим «Беспилотная опасность»

Особый режим «Беспилотная опасность» был объявлен ночью в Оренбургской и Пензенской областях. Главы регионов призывали местных жителей быть бдительными.

В Пензенской области для обеспечения безопасности были введены временные ограничения работы мобильного интернета. Позже губернатор сообщил о введении плана «Ковер», пишет Ura.ru.

Ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сегодня ночью вводились в аэропортах Оренбурга, Волгограда, Саратова, Тамбова, Калуги и Орска. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, к утру были сняты ограничения в аэропортах Калуги и Тамбова, Волгограда и Саратова.

Накануне глава Дагестана Сергей Меликов заявил о том, что украинские БПЛА попытались атаковать одно из предприятий региона. При этом в результате удара по Махачкале были повреждены несколько коммерческих объектов.