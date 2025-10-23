Новости СВО сегодня: удар «Тюльпана» и ситуация в Красноармейске

В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в Харьковской области и под Красноармейском. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру четверга, 23 октября.

Удар «Тюльпана»

Российский самоходный миномет «Тюльпан» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. Получив разведданные, расчет 240-миллиметрового миномета отправился на позицию и выполнил серию выстрелов на расстояние более чем в 15 километров.

Операторы российских беспилотников подтвердили, что цель была поражена. Это обеспечило продвижение штурмовиков ВС РФ.

Уничтожение танка ВСУ

Российские FPV-дроны уничтожили украинский танк в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Танк ВСУ был обнаружен в район Купянска. Операторы дронов-камикадзе точными попаданиями уничтожили танк, подчеркнули в Минобороны.

Операции под Красноармейском

Операторы ударных беспилотников ВС РФ провели ночную операцию, сообщили в Минобороны России. Российские дроны уничтожили живую силу и технику ВСУ под Красноармейском.

Кроме того, на красноармейском направлении были уничтожены украинские дроны. Операцию провели военнослужащие 9-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ.

Операция в Харьковской области

Российские ударные дроны FPV-дронов поразили группу пехоты ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Операторы дронов организовали засады на маршрутах передвижения ВСУ.

Побег групп ВСУ из Красноармейска

Командир батальона ВС РФ с позывным «Днепр» рассказал РИА Новости, что солдаты ВСУ бегут из Красноармейска. По его словам, иногда российские военные замечают группы до десяти украинских солдат.

Атаки ВСУ 23 октября: жертвы среди мирного населения и пожары

Уничтожение склада ВСУ в Херсоне

Артиллеристы ВС РФ уничтожили склад ВСУ на Карантинном острове в Херсоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из военнослужащих. Расчет «Града» нанес удары по предоставленным разведкой координатам, цель была поражена.