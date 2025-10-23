Новости СВО сегодня: удар «Тюльпана» и ситуация в Красноармейске
В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в Харьковской области и под Красноармейском. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру четверга, 23 октября.
Удар «Тюльпана»
Российский самоходный миномет «Тюльпан» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. Получив разведданные, расчет 240-миллиметрового миномета отправился на позицию и выполнил серию выстрелов на расстояние более чем в 15 километров.
Операторы российских беспилотников подтвердили, что цель была поражена. Это обеспечило продвижение штурмовиков ВС РФ.
Уничтожение танка ВСУ
Российские FPV-дроны уничтожили украинский танк в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Танк ВСУ был обнаружен в район Купянска. Операторы дронов-камикадзе точными попаданиями уничтожили танк, подчеркнули в Минобороны.
Операции под Красноармейском
Операторы ударных беспилотников ВС РФ провели ночную операцию, сообщили в Минобороны России. Российские дроны уничтожили живую силу и технику ВСУ под Красноармейском.
Кроме того, на красноармейском направлении были уничтожены украинские дроны. Операцию провели военнослужащие 9-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ.
Операция в Харьковской области
Российские ударные дроны FPV-дронов поразили группу пехоты ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Операторы дронов организовали засады на маршрутах передвижения ВСУ.
Побег групп ВСУ из Красноармейска
Командир батальона ВС РФ с позывным «Днепр» рассказал РИА Новости, что солдаты ВСУ бегут из Красноармейска. По его словам, иногда российские военные замечают группы до десяти украинских солдат.
Атаки ВСУ 23 октября: жертвы среди мирного населения и пожары
Уничтожение склада ВСУ в Херсоне
Артиллеристы ВС РФ уничтожили склад ВСУ на Карантинном острове в Херсоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из военнослужащих. Расчет «Града» нанес удары по предоставленным разведкой координатам, цель была поражена.