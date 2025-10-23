В Нижегородской области отразили атаку БПЛА

В Нижегородской области отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Предварительно, никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.

«В результате падения обломков один объект энергетики получил незначительные повреждения. Перебоев в энергоснабжении не допущено», — написал он.

На месте работают специалисты, добавил глава региона.

До этого в Воронежской области восемь частных домов в Воронежской области получили повреждения в результате падения обломков сбитых украинских беспилотников. Губернатор региона Александр Гусев сообщал, что у зданий оказались посечены фасады и кровли. Также было повреждено остекление. Кроме того, украинские дроны повредили четыре автомобиля.

Гусев подчеркнул, что специалисты продолжают оценивать причиненный беспилотниками ущерб. При этом на территории региона сохраняется опасность атаки дронов.