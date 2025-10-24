Над регионами России сбили 25 украинских БПЛА за час

Российские средства ПВО за час перехватили и уничтожили 25 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны России.

"24 октября текущего года в период с 07:00 мск до 08:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали там.

Над территорией Брянской области уничтожили 11 БПЛА. Еще шесть сбили над Тульской областью, четыре - над Калужской, три - над Тверской и один БПЛА - над территорией Новгородской области.