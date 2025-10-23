Франция готовится к войне с Россией

Начальник Генерального штаба вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон заявил, что французская армия должна быть готова к возможному военному противостоянию с Россией в ближайшие три–четыре года. Об этом сообщило издание Le Figaro.

По словам Мандона, вероятное столкновение станет серьезным испытанием для армии и покажет, насколько Франция способна действовать в условиях реальной угрозы, передает «Газета.Ru». Он уточнил, что речь может идти как о гибридной войне, которая, по его выражению, «уже происходит», так и о прямом военном конфликте с более жесткими формами противостояния.

Генерал подчеркнул, что Россия, по его мнению, «может проявить соблазн продолжить войну на европейском континенте», и именно эта возможность легла в основу плана модернизации и подготовки французских вооруженных сил.

Для повышения боеготовности, отметил Мандон, потребуется увеличение военного бюджета и ускорение оборонных программ.

Ранее начальник штаба сухопутных войск Франции Пьер Шилль также заявил о необходимости срочной подготовки Европы к «неизбежной войне», которая, по его словам, «может начаться буквально утром».

