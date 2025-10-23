Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают южнее Волчанска личный состав спецрот, в том числе из госпиталей, рассказали в российских силовых структурах, пишет ТАСС.

Отмечается, что командование украинской армии в срочном порядке укрепляет оборонительные позиции в районе населенного пункта Вильча южнее Волчанска.

«И перебрасывает личный состав спецрот, включая тех, кто находится в госпиталях после легких ранений», — говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Волчанске, взяв несколько зданий.