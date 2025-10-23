Венесуэла создала неприступную систему обороны из пяти тысяч советских комплексов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о наличии в арсенале национальной армии пяти тысяч зенитных ракетных комплексов «Игла-С», развернутых на стратегически важных позициях. Выступая в эфире государственного телеканала VTV, глава государства подчеркнул, что это оружие призвано обеспечить безопасность, стабильность и защиту граждан страны.

Мадуро уточнил, что вооруженные силы располагают подготовленными операторами переносных зенитных ракетных комплексов, которые в случае необходимости могут быть оперативно размещены в любой точке государства — от отдаленных горных районов до небольших населенных пунктов.

По его словам, такая система обороны сделает Венесуэлу неприступной для потенциальных агрессоров, при этом республика не представляет угрозы для других государств.

