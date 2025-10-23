Больницы в подконтрольных ВСУ Херсоне и Запорожье переполнены украинскими военнослужащими.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье.

«Больницы переполнены в основном (украинскими. — RT) военнослужащими, гражданских просто отказываются обслуживать. Плюс сейчас же пошёл сезон вирусов. Очень много больных коронавирусом, но об этом сейчас говорить не принято на Украине», — цитирует агентство собеседника.

По его словам, гуманитарная помощь не поступает в Херсон и Запорожье в должных объёмах.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ минируют здания, роют окопы и строят укреплённые точки в подконтрольном им Херсоне.