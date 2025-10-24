ВС РФ уничтожили американскую технику в ДНР

В Донецкой Народной Республике на Константиновском направлении операторы БПЛА "Южной" группировки войск выявили и уничтожили бронетехнику и три пункта управления дронами противника, сообщили в Минобороны РФ.

Во время ведения воздушной разведки в жилой застройке Константиновки был замечен бронетранспортер М113 американского производства, используемый подразделениями вооруженных сил Украины для передвижения и снабжения живой силы, поделились подробностями в российском военном ведомстве. Цель была поражена ударным FPV-дроном.

Кроме того, операторы беспилотных летательных аппаратов выявили три пункта управления дронами противника, с которых запускались разведаппараты.

По выявленным координатам нанесли комбинированный удар силами FPV-дронов и расчетов РСЗО БМ-21 «Град», все цели уничтожены.