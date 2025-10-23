ВС России накрыли несколько сотен бойцов ВСУ в Камышанах

Вооруженные силы (ВС) РФ в Камышанах Херсонской области нанесли удар корректируемой авиабомбой (КАБ) по большому подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Сергей Лебедев.

По его словам, численность подразделения составляла примерно 200-500 бойцов, они планировали атаку через Днепр. «Кто погиб, ранен, разбежались по кустам — будем знать утром», — отметил подпольщик.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ за сутки лишились до 520 бойцов, добавили в оборонном ведомстве. Также сообщалось, что ВС России отбили все контратаки украинских бойцов на Карантинном острове Херсона. Командир российского разведывательного взвода рассказал, что российские военные форсировали водный рубеж, опасаясь обстрела со стороны ВСУ.