Около 10 взрывов прогремело над Рязанью и городом Скопин

Около 10 взрывов прозвучало над Рязанью и городом Скопин. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны по украинским беспилотникам. Об этом в четверг, 23 октября, сообщил Telegram-канал Shot.

— Местные жители рассказали, что взрывы на окраине Рязани начались около 3:15, а над Скопиным в 3:20. В общей сложности люди слышали около 10 взрывов и видели вспышки в небе. По предварительным данным, сработали силы ПВО по воздушным целям, — сказано в публикации.

В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Вооруженные силы Украины ударили дроном-камидзе по селу Андрейковичи в Брянской области — в результате атаки умер один мирный житель. Об этом 22 октября сообщил глава региона Александр Богомаз. Он выразил родственникам и близким погибшего глубочайшие соболезнования.

19 октября в результате удара беспилотника ВСУ в селе Борисовка Волоконовского района Белгородской области также погиб один боец из подразделения «Орлан». Помимо этого, после атаки получили ранения четыре бойца этого же подразделения.