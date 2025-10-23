Российские бойцы форсировали Днепр и закрепились у Херсона

Военные разведчики и десантники из группировки войск «Днепр» успешно провели операцию по переправе через реку Днепр и захвату плацдарма на острове Карантинный в районе города Херсон. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

«Внезапные и решительные действия десанта группировки войск "Днепр" позволили установить контроль над некоторыми крупными объектами на острове Карантинный (Корабел) в районе города Херсон», — говорится в сообщении.

Военные отметили, что во время операции по зачистке были ликвидированы все ранее выявленные огневые позиции и зоны сопротивления ВСУ на острове Карантинный.