Трамп прокомментировал новость о снятии ограничений на удары ракетами по РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что информация о снятии Вашингтоном ключевого ограничения для Киева на применение некоторых западных ракет для ударов вглубь России, приведенная в публикации газеты The Wall Street Journal, не соответствует действительности.

"Публикация The Wall Street Journal о том, что США разрешили Украине применять ракеты большой дальности для ударов вглубь России, является фейковой новостью", - написал американский лидер в Truth Social. "США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни поступали, и к тому, что Украина с ними делает!" - утверждал Трамп.