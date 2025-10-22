Ракету «Ярс» запустили с космодрома Плесецк

С космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке был выполнен пуск ракеты «Ярс». Об этом сообщили в Кремле.

«Выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"», — говорится в сообщении.

Ранее в октябре американское издание The National Interest писало, что наличие современных МБР «Ярс» в российском арсенале доказывает серьезное отношение Москвы к «ядерному Армагеддону». В публикации подчеркнули, что «Ярс» остается одной из самых совершенных МБР в мире.