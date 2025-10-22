Аналитик рассказал о тренировке стратегических ядерных сил России

Военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал о тренировке стратегических ядерных сил России. Об этом сообщает ТАСС.

© МО РФ

По словам Коротченко, тренировка стратегических ядерных сил должна продемонстрировать «политическую волю» России к применению ядерного оружия. По его мнению, сегодня Кремлю «не нужны красные линии и сигналы» для использования такого оружия, а только приказ президента.

«Главное, что сегодня продемонстрировала Россия — свою готовность, а главное, политическую волю применить ядерное оружие для обеспечения безопасности и обороны нашей страны. Никаких сигналов, никаких красных линий, никаких мессенджей. Нам это не надо больше. Важна политическая воля Кремля и готовность всех компонентов российской ядерной триады исполнить приказ, полученный от верховного главнокомандующего», — заявил он.

Коротченко также добавил, что возможности российских стратегических ядерных сил могут «поставить точку в существовании любой страны или блока».

«По плану Генерального штаба ВС РФ предусмотрены различные форматы использования сил и средств СЯС на те или иные сценарии обострения военно-политической обстановки или агрессивные действия против России. <...> Еще один сценарий реагирования предусматривает ответный удар на попытки НАТО или отдельных стран заблокировать военно-морские коммуникации на Балтике с целью пресечения российской морской торговли и транспортного сообщения, а также попыток блокировать Калининградскую область», — добавил он.

Ранее Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил России.