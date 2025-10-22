США сняли ключевое ограничение на использование ВСУ ракет большой дальности

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение снять ключевое ограничение на использование Вооружёнными силами Украины некоторых западных ракет большой дальности.

Такую информацию приводит газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Издание отмечает, что снятие этого ограничения позволит Киеву «усилить атаки на объекты на территории России».

Ранее Трамп заявил, что Киеву не стоит надеяться на скорые поставки ракет большой дальности «Томагавк» на Украину.