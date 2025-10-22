На Украине представили многоразовые беспилотные катера

Новые версии многоразовых безэкипажных катеров (БЭК) Sea Baby представили на Украине. Об этом пишет Army Recognition со ссылкой на источники.

© Соцсети

Модернизированные аппараты отличаются увеличенными дальностью и грузоподъемностью, управляются с мобильного командного пункта, предназначены для длительных, повторяемых миссий.

Заявленная дальность БЭК с более мощными двигателями составляет порядка 1,5 тыс. километров, грузоподъемность — до 2 тонн.

Дроны этого типа оснащаются гиростабилизированным боевым модулем с 14,5-мм пулеметом и системой автозахвата и распознавания целей. Вместо пулемета возможна установка 10 направляющих от реактивной системы залпового огня «Град».

По мнению военных экспертов, на самом деле катера Sea Baby разработали британские инженеры, на Украине на них поставили вооружения и прикрепили шильдики, свидетельствующие о том, что аппараты якобы были произведены на площадках республики.