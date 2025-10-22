Посольство Швеции отреагировало мемом на новость о поставках Gripen Украине

Посольство Швеции в Киеве с юмором отреагировало на публикации в СМИ о том, что Стокгольм планирует направить ВСУ 150 истребителей Gripen — дипломаты разместили мемы с самолетами и котиками в соцсетях.

На картинках в кабинах истребителей сидят коты, собаки различных пород. Морды питомцев выражают недоумение, сарказм, крайнюю степень удивления.

На крыльях и хвостах самолетов изображены опознавательные знаки ВВС Украины.

Gripen — шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, с 1997 года находящийся на вооружении ВВС Швеции. Также эксплуатируется ВВС Венгрии, Чехии, ЮАР и Таиланда. Способен нести ракеты различных типов и кассетные боеприпасы.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что подписал с Владимиром Зеленским декларацию о намерениях.

Согласно документу, немедленные поставки техники не предусматриваются — проект рассчитан на несколько лет, украинская сторона будет постепенно рассчитываться за полученные самолеты. Первые самолеты ВСУ предположительно получит через три года.