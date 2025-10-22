На передовой появились микродроны-убийцы размером с ладонь

На линии боевого соприкосновения зафиксирован первый случай применения ударных микродронов. Видео беспилотника, помещающегося в ладони, появилось в Сети. Обнаружили и обезвредили миниатюрный дрон, длина которого менее 10 сантиметров, артиллеристы из Липецка. Обычно микродроны выполняют только разведывательную функцию. Этот же аппарат, несмотря на скромные размеры, внутри имел боевой заряд, а значит, способен уничтожать личный состав. Необычная "птичка" была передана конструкторам для изучения.

По мнению ряда экспертов, решение по миниатюризации дрона - крайне спорное. Оно автоматически влечет удорожание аппарата, что ощутимо при массовом производстве. При этом выгоды не очевидны, поскольку такой дрон не способен нести заряд, достаточный для причинения серьезного вреда позиции или технике врага.

Кроме того, микродроны имеют очень малое время использования. А учитывая, что линия боевого соприкосновения в зоне СВО сейчас превышает 10 километров, такие малышки попросту не успеют долететь до позиций врага.

Самый известный микродрон - норвежский БПЛА вертолетного типа Black Hornet. Его используют только как разведчика. Оснащен двумя камерами видеонаблюдения. Передача данных на станцию управления идет в режиме онлайн. Длина - 100 мм, ширина - 25 мм, диаметр ротора - 100 мм, вес - 18 граммов. Скорость - до 5 м/с. Максимальная продолжительность полета - 25 минут на дальности до 1 километра.

Микродроны "Черный шершень" стоят на вооружении армий США и Британии. Несколько из них были переданы ВСУ. После чего один микродрон оказался трофеем наших военных.

Вскоре инженеры Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали аналог Black Hornet.

"Наша задача - составить конкуренцию. Вес прототипа - 85 граммов, скорость - до 25 км/ч., дальность - до 2 км. БПЛА сможет передавать данные с двух видеокамер. Аккумулятора -их три в комплекте - хватит на 20 минут полета", - пояснял руководитель Центра компетенций БПЛА Денис Котин.

"Такие БПЛА - это продолжение глаз человека. Их могут использовать спецподразделения. Мини-дрон обеспечивает доступ к опасным местам и ситуационную осведомленность на поле боя", - отмечал Котин.

В сентябре 2023 года сообщалось, что в московском ОКБ "Беспилотное авиастроение" создан микродрон "Вектор Х-120". Он весит всего 38 граммов, но при этом обладает повышенной маневренностью и может применяться, как боевой - для ликвидации целей. Аппарат способен лететь 6 минут на дальность до 2 км. Скорость - до 50 км/ч, базовая комплектация стоит 80 тысяч рублей.

Разработчики утверждали, что в перспективе такие дроны можно будет запускать роем, а это уже более серьезная угроза для врага. Но с тех пор про российские разработки больше ничего не было слышно.

Зато отличились китайцы. Они разработали бионический беспилотник размером с комара. Необычный микродрон предназначен для разведки и тактических операций в условиях, когда применение традиционных дронов невозможно.

Компетентно

Денис Федутинов, эксперт в области беспилотной авиации:

- В свое время в США было принято определение дронов микрокласса как аппаратов, чьи размеры равны или меньше ладони. Долгое время эта ниша была наполнена скудно. Имевшиеся в эксплуатации БПЛА такого класса можно было пересчитать по пальцам. Среди них наиболее известен Black Hornet.

Главная причина в том, что имевшиеся технологии не позволяли реализовать в подобном форм-факторе сколь-нибудь значимый функционал. Между тем потребность в таких аппаратах есть и главным образом связана с применением внутри зданий. Однако для этого дроны должны быть более технологически продвинутыми - иметь возможность навигации в условиях отсутствия данных спутниковой системы навигации, уклонения от столкновения с препятствиями, автономного полета в отсутствие связи и т.п.