Украина может приобрести шведские истребители за счет активов России

Согласно информации британского издания The Guardian, Украина получила возможность приобрести у Швеции до 150 истребителей Gripen, используя для этой цели средства от замороженных российских активов.

Соответствующее соглашение, как сообщается, было достигнуто в среду, что открывает Киеву доступ к финансированию дорогостоящей сделки по закупке военной авиатехники.

Напомним, что в Европейском союзе наметились разногласия относительно условий предоставления Украине масштабного кредита в размере 140 миллиардов евро, который планируется выделить за счет замороженных российских активов.

Швеция открыла Украине путь к получению истребителей Gripen

Ранее сообщалось, что Стокгольм и Киев подписали договор о поставке на Украину истребителей.