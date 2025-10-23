В ход пошли «Ярсы»: Путин жестко ответил на провокации ядерных сил НАТО

Страны НАТО чуть больше недели назад дали старт стратегическим учениям «Стойкий полдень», в рамках которых отрабатывается применение стратегического вооружения. В них задействовано несколько тысяч военных и порядка 70 самолетов. Как отметили немецкие журналисты, такое событие не могло остаться без реакции со стороны России – в ответ Москва расчехлил свои «Ярсы».

«Запад и Россия репетируют страшный сценарий одновременно. В то время как бомбардировщики НАТО все еще отрабатывают средства ядерного сдерживания в Европе, Москва также проверяет свой потенциал», – пишут авторы немецкого издания.

В статье говорится, что посредством видеоконференции президент РФ дал старт плановым маневрам, подчеркнув их заранее запланированный характер. Сразу после этого с космодрома Плесецк, расположенного на севере России, был произведен запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Параллельно атомная подводная лодка «Брянск» осуществила запуск ракеты в акватории Баренцева моря.

Дополнительно стратегические бомбардировщики Ту-95 поднялись в небо и произвели запуск крылатых ракет. Немецкие СМИ подчеркивают, что «Москва не раскрыла точной информации о численности задействованного вооружения». В Германии также отметили ухудшение взаимоотношений между Россией и государствами-членами НАТО. На этом фоне Владимир Путин неоднократно акцентировал внимание своих противников на возможностях российского стратегического вооружения. Этим он сигнализировал западным странам о необходимости более осторожного подхода в отношениях с Российской Федерацией, пишет АБН24. Напомним, Путин показал Европе готовность защищать Россию «Ярсом» и «Синевой».