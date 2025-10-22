Назван изъян истребителей F-16AM ВСУ

Бывший военный летчик и автор Telegram-канала Fighterbomber рассказал о недостатках редких истребителей F-16AM, которые используются ВСУ. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам эксперта, эта модификация самолета оснащена ракетами и управляемыми авиабомбами, но при попытке атаковать дальние цели он может сам попасть под удар. Fighterbomber добавил, что обычно такие истребители используются как средства ПВО, а для атаки наземных целей применяют другие самолеты.

«Такие бомбы не обладают никаким двигателем, то есть чтобы сбросить ее на максимальную дальность, истребитель должен подняться на высоту более 9-10 тысяч километров и разогнаться до сверхзвука. Тогда эта бомба полетит далеко. Но в этом случае самолет становится видимой целью для российских ПВО — как ЗРК, так и истребителей. И он сразу же ставится под атаку. Поэтому ВСУ могут применять свои бомбы только с предельно малых высот», — заявил он.

Ранее истребитель F-16AM с американскими бомбами SDB заметили на Украине.