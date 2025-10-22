В МИД России рассказали, что политика НАТО ведет к ядерной войне

Враждебность стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) может спровоцировать лобовое столкновение ядерных государств. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

© Газета.Ru

«Среди соответствующих негативных факторов особо выделяем враждебную политику стран НАТО, способную привести к лобовому столкновению ядерных держав...» — сказал он в ходе заседания, посвященного ядерной политике в Центре энергетики и безопасности.

По словам дипломата, речь идет о развитии альянсом совместных ядерных миссий, в частности, о расширении ядерного присутствия США в Европе.

Рябков также выделил среди угроз развитие глобальной системы противоракетной обороны (ПВО) США, развертывание ракет разной дальности, плану по выводу американского оружия в космос, а также построение защитных куполов в других странах. В совокупности все это вынуждает другие страны, включая Россию, на принятие соответствующих военных мер, заключил он.

В ходе заседания замглавы МИД также заявил, что Россия не допустит ситуации, при которой она окажется втянута в дорогостоящую гонку вооружений, однако Москва обладает всеми необходимыми ресурсами для обеспечения безопасности страны.