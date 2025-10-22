В России увеличили производство уникальных основных боевых танков (ОБТ) Т-80, известных своей выдающейся мобильностью, сочетающуюся с достойным бронированием. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.

© Вечерняя Москва

— Российская армия быстро увеличила количество основных боевых танков Т-80, находящихся на вооружении, по достоинству оценив уникальные возможности этой машины, включая исключительно высокую мобильность, — говорится в публикации.

Эти ОБТ способны развивать большую скорость как при движении вперед, так и при движении назад. Также боевые машины отличаются низким уровнем шума двигателя и хорошей адаптацией к холодным условиям.

Также одной из основ российских бронетанковых войск остается танк Т-72. Этот ОБТ активно применяется и доказывает свою эффективность в зоне специальной военной операции на Украине. Так, недавно командиру Т-72Б3М российской группировки войск «Днепр» с позывным «Уголек» удалось в дуэли один на один уничтожить немецкий ОБТ Leopard. Сложности перестрелке также добавляло расстояние до танка противника.

При этом ВС РФ на Украине эффективно борются с западной бронетехникой. В сентябре стало известно, что российским войскам в Сумской области удалось обнаружить и уничтожить редкий шведский истребитель танков Stridsvagn (Strv) 103.