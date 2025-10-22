Российские штурмовики группировки "Днепр" ведут ожесточенные бои под Херсоном

Бойцы штурмовых подразделений группировки войск "Днепр" в эти минуты ведут ожесточенные бои по освобождению микрорайона "Корабел" на острове Карантинном, идет зачистка прилегающих кварталов. Тактика действий, отработанная спецназом ВДВ в Часовом Яре, Запорожье, с успехом применяется и в Херсонской области. Разведчики работают методично: проверяют заброшенные здания, подвалы, технические коммуникации. На первоначальном этапе "без птиц", чтобы не привлекать внимания БПЛА противника. И только когда возникает необходимость, в работу вступают разведывательные и ударные дроны: это позволяет ликвидировать самые неприступные укрепления ВСУ.

© Российская Газета

Прежде чем отправиться на остров Карантинный, подразделения дроноводов группировки войск "Днепр" уничтожили множество техники ВСУ на большом удалении от берега. Тактику позаимствовали у противника: минировали дороги, а после подрыва машин уничтожали их ударными одноразовыми FPV-дронами.

"Сегодня, думаю, по оснащенности войск БПЛА мы сравнялись с натовской коалицией, - комментирует помощник начальника штаба по беспилотным системам разведывательного батальона 98-й десантно-штурмовой дивизии младший лейтенант с позывным Жора. - И хочется сказать спасибо тем, кто сейчас на земле двигает фронт вперед, наши штурмовики сильнее, чем бойцы ВСУ. За нами - правда, мы освобождаем свою территорию".

Системы радиоэлектронной борьбы стран Запада, конечно, ограничивают возможности наших дроноводов, но против БПЛА на оптоволокне враг пока ничего не придумал.

Боевой путь Жоры не типичен. По окончании колледжа в 2021 году сразу подписал контракт с министерством обороны - "из-за нежелания служить по призыву"!

Начинал с обычного разведчика, действуя по задаче, был ранен. Все больше и больше внимания стал уделять работе беспилотных систем, освоил изготовление различных видов боеприпасов. В ходе разведывательных полетов не раз замечал на форме бойцов националистических формирований шевроны третьего рейха, черепа, "волчьи крюки"…

Плановый отпуск по зову сердца потратил на обучение полетам на оптоволоконном дроне. Научился чувствовать расход оптоволоконной лески, выдерживать нужную скорость, учитывать порывы ветра, тщательно планировать полетное задание.

Увлеченность БПЛА и успехи в пилотировании не остались незамеченными командованием. Вскоре Жоре доверили отделение взвода БПЛА, а после курсов младших офицеров - командовать группой дроноводов.

Сегодня за плечами помощника начштаба участие в решении масштабных задач по уничтожению живой силы, укреплений противника на самых сложных направлениях, в частности американских бронетранспортеров М113, оснащенных РЭБ-станциями, с наваренной усиленной антидроновой защитой. "Надо отдать должное: они достойно держали удар. Приходилось тратить до 10 дронов на одну "бэху". Но в конечном итоге все М113 были сожжены".

Когда разведчики непосредственно сталкиваются с противником, к боевой работе сразу подключаются операторы БПЛА, снайперы, отсекая возможность эвакуации или поступления подкрепления. На херсонском судостроительном заводе штурмовики натолкнулись на пулеметное гнездо, оборудованное под бетонной плитой. Вокруг все затянуто рыболовными сетями, чтобы дроны не пролетели. Но от РПГ-7 они не спасли. Гранатометчик отработал с ювелирной точностью.

"Подобным образом мы действовали в Часовом Яре, когда брали забаррикадировавшихся в развалинах школы боевиков, - комментирует заместитель командира роты специального назначения с позывным Гудвин. - Успех в продвижении и закреплении штурмовиков на Карантинном зависит в том числе и от обеспечения солдат всем необходимым. С помощью дронов идет доставка боеприпасов, воды, продуктов питания, которые маркируются специальным образом, чтобы отличить возможные подмены. Противник, замечая, как идет снабжение наших подразделений, пытается сбрасывать свои "сюрпризы" - мины в виде сникерсов, обмотанных скотчем, отравленную питьевую воду".