Швеция поставит Украине 150 истребителей

Швеция и Украина подписали письмо о намерениях, которое открывает путь для будущих поставок шведских истребителей Gripen E. Об этом заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, трансляцию которой вела канцелярия шведского правительства.

© Global look

По словам Кристерссона, речь идет о потенциальном контракте на производство и экспорт 100–150 боевых самолетов этой модели для Украины.

«Зеленский и я только что подписали письмо о намерениях между Швецией и Украиной. Это начало долгого пути, но он приближает нас к крупной экспортной сделке для Saab и Швеции с Украиной», — сказал шведский премьер.

Многофункциональные истребители Gripen, производимые шведской компанией Saab, считаются одними из основных боевых самолетов в ВВС Швеции и нескольких других стран.

Украинский лидер в среду, 22 октября, прибыл в Швецию для обсуждения потенциальной сделки по передаче Киеву шведских истребителей.