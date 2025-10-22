США и Украина так и не решили вопрос о том, как Киев будет запускать ракеты Tomahawk, если Штаты их решат передать в распоряжение ВСУ.

Об этом пишет портал Axios.

«Отсутствие у Киева легкодоступных пусковых установок, вероятно, еще больше усложнило секретный акт обмена оружием, который позволил бы Москве оказаться в пределах досягаемости», — пишет портал.

На прошлой неделе украинские официальные лица сообщили, напоминает Axios, что надеются заполучить в свои руки установки Typhon от Lockheed Martin, которые могут запускать ракеты SM-6 и Tomahawk.

До этого газета The Hill писала, что американский лидер Дональд Трамп принял верное решение, отказавшись передавать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.

Потенциальные поставки дальнобойных американских ракет создают риски прямого вовлечения Вашингтона в конфликт Москвы и Киева, писало издание.