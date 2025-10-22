Генерал назвал причины атаки ВСУ на Махачкалу

Киев может добиваться сразу нескольких целей, атакуя беспилотниками Махачкалу, в том числе и пытаться запугать мирное население. Об этом заявил «Аргументам и фактам» заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.

Сегодня глава Дагестана Сергей Меликов сообщил об атаке БПЛА на республику. По его словам, дроны целились в одно из предприятий региона. Военный эксперт Юрий Кнутов обратил внимание на то, что сейчас Украина наносит удары по нефтепереработке и именно такое предприятие могло стать целью удара по Дагестану.

В свою очередь генерал-майор в отставке Владимир Попов отметил, что атакуя российские регионы, Киев преследует сразу несколько целей, но в первую очередь «стремится создать ажиотаж, чтобы люди волновались».

«Первая причина атак ВСУ — морально-психологическое давление на мирное население. Противник может намеренно работать по социально значимым объектам: больницам, госпиталям, школам и детским садам. Вторым пунктом стоит попытка нанесения ударов по объектам военно-экономического и специального назначения», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что такие атаки нужны украинским властям и для отчета перед Западом за полученное оружие и финансирование. Заслуженный военный летчик не исключил, что удары беспилотниками «согласуются некоторыми западными странами, а возможно, ими и организуются».