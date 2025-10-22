Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Киев мобилизует украинцев «на убой», призывая на службу людей с физическими и психическими отклонениями. Об этом Рогов рассказал News.ru.

Рогов заявил, что под мобилизацию попадают даже те украинцы, которые имеют отсрочки и законное право не идти в армию. По его словам, речь идет и о людях с различными заболеваниями.

«Тем не менее этим людям всучивают в руки автоматы и заставляют идти умирать на передовую. Зачем это делается? Конечно, для того чтобы оттянуть конец режима Зеленского, который неизбежен и неминуем», - сказал Рогов.

Также он допустил, что на Украине снова снизят возраст для мобилизации. Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Этот закон также упростил процедуру вручения повесток.

По данным Генпрокуратуры Украины на октябрь 2024 года, с февраля 2022-го было зарегистрировано около сто тысячи случаев оставления позиций или дезертирства в ВСУ. Это эквивалентно десяти процентам всего личного состава украинской армии. Отмечалось, что более половины солдат из ста тысяч оставили свои позиции в 2024 году.