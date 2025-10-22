Боец Ахмата рассказал, как пережил обстрел и почувствовал силу Бога

Боец спецназа «Ахмат» с позывным Печенег признался, что на фронт отправился убежденным атеистом, но после пережитого под огнем кардинально изменил свои взгляды.

По словам военного, именно в самые тяжелые минуты он почувствовал присутствие высшей силы и теперь уверен, что жив благодаря Божьей защите, пишет lenta.ru, ссылаясь на телеграм-канал Минобороны РФ.

«Я чувствую силу Бога, он меня оберегает», – сказал Печенег.

Он рассказал, что с детства не знал родительской заботы – с 12 лет его воспитывали в детском доме. Он с благодарностью вспоминает наставников, которые научили его держаться и не терять веру в себя, даже когда, казалось, все против.

С 2023 года боец участвует в специальной военной операции. Его мечта проста и человеческая – вернуться домой, поступить учиться и стать офицером, чтобы передавать опыт другим.

