Россия стала осторожнее на фоне жёсткой реакции НАТО на инциденты в воздушном пространстве Польши и Эстонии, заявил командующий Объединёнными вооружёнными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал-лейтенант ВВС США Алексус Гринкевич.

«Россию, по-видимому, остановила жёсткая реакция НАТО в прошлом месяце на вторжения в воздушное пространство Польши и Эстонии, однако ожидается, что Москва продолжит проверять границы», — пишет Reuters.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте не смог привести доказательств причастности России к ЧП с дронами над странами альянса.

Глава российского МИД России Сергей Лавров подчёркивал, что Москва никогда не направляет свои беспилотники или ракеты на государства ЕС или НАТО. По его словам, дальность полёта дронов, обломки которых могли упасть в Польше, меньше, чем расстояние от границы России до территории этой страны.

Издание Steigan писало, что Запад пытается разжечь конфликт между Польшей и Россией.