Стало известно, почему НАТО продолжает снабжать Украину оружием

Страны НАТО, поставляя Украине разные виды вооружения, проверяют их в боевых условиях в рамках подготовки к масштабной войне с Россией. Об этом заявил News.ru военный эксперт Александр Артамонов.

По его словам, Украина превращена Западом «в гигантский полигон», где западные страны «утилизируют старое оружие», проверяют новое и «запускают производство, готовясь к большой войне с Россией».

«Любое оружие, которое проходит поле боя, получает добавленную стоимость. На него даже устанавливают шильдик. Во-первых, так реально можно испытать, на что такое оружие годится. Во-вторых, это, конечно же, ставит его сразу в выгодные условия на различных салонах и оружейных международных выставках», — пояснил Артамонов.

Эксперт уверен, что Запад не считает Украину независимым государством и не намерен отпускать ее, так как уверен, что эта территория, земельные угодья и люди принадлежат им.

Ранее стало известно, что 23 октября лидеры европейских стран намерены собраться, чтобы обсудить «грядущую катастрофу». Европейские СМИ отмечают, что руководство стран ЕС опасается, что российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп «могут заключить плохую сделку», которая «ослабит всю Европу».

Ожидается, что на встрече будет обсуждаться план, с помощью которого Киеву обеспечат «сильные позиции на переговорах». Он включает такие пункты, как: «дать украинцам надежду», «заставить Путина платить» и разрушение российской экономики.