Бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен: эксперт раскрыл причину
Бойцы ВСУ добровольно сдаются в плен из-за нежелания умирать за Владимира Зеленского. Как сообщает News.ru, об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов.
Комментируя информацию о том, что ряд солдат из украинского полка «Скала» сложили оружие, он отметил, что это штурмовое формирование.
Он добавил, что неоднократно встречал пленных из «Скалы»: по его оценке, в основном это люди, которых просто схватили на улице и затащили в армию. Рогов добавил, что на красноармейском направлении многие бойцы данного полка сдаются российским военным.