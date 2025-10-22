Бойцы ВСУ добровольно сдаются в плен из-за нежелания умирать за Владимира Зеленского. Как сообщает News.ru, об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов.

Комментируя информацию о том, что ряд солдат из украинского полка «Скала» сложили оружие, он отметил, что это штурмовое формирование.

«Принцип простой: Зеленский сегодня кидает абсолютно всех, кто хоть как-то может остановить наступление российской армии. С этим связано то, что все больше людей в форме ВСУ сдаются в плен, переходят на мирную сторону, прекрасно понимая, что иначе их век будет короток», — сказал Рогов.

Он добавил, что неоднократно встречал пленных из «Скалы»: по его оценке, в основном это люди, которых просто схватили на улице и затащили в армию. Рогов добавил, что на красноармейском направлении многие бойцы данного полка сдаются российским военным.