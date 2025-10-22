Раскрыто значение взятия Павловки российскими войсками

Военный корреспондент Александр Коц завил, что контроль ВС РФ над запорожским селом Павловка усилит давление на ВСУ в Степногорске. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Двадцать второго октября в Минобороны РФ сообщили о взятии Павловки российскими войсками. Также под контроль ВС России перешла Ивановка в Днепропетровской области.

«На Степногорск уже давно наступают с юга - со стороны Каменского и Плавней. Теперь давление на населенник усилится и с востока», - так эти новости прокомментировал Коц.

Он назвал Степногорск «последним рубежом» ВСУ перед Запорожьем.

Седьмого октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что группировка войск «Днепр» наступает в направлении города Запорожье. Он отмечал, что идут бои за контроль над населенными пунктами Приморское и Степногорск.