Зеленский поехал договариваться о военной сделке со страной НАТО

Владимир Зеленский прибыл в Швецию, где намерен обсудить с премьер-министром королевства Ульфом Кристерссоном перспективы крупной сделки в сфере оборонного экспорта. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Мы обсудим возможную крупную экспортную сделку со Швецией», — заявил Кристерссон.

Встреча лидеров пройдёт на территории оборонно-промышленного гиганта Saab, специализирующегося на выпуске боевых самолётов JAS 39 Gripen, разведывательных самолётов GlobalEye, а также ракетных комплексов и других видов военной техники.

Reuters уточняет, что пока неизвестно, какие именно образцы вооружений могут войти в повестку обсуждения. Однако визит украинского президента рассматривается как важный шаг в углублении сотрудничества между Киевом и Стокгольмом в военной сфере.

Перед поездкой в Швецию Зеленский посетил Норвегию, где провёл переговоры с премьер-министром Йонасом Гаром Стьоре. Темой обсуждения стали вопросы поддержки Украины и укрепления оборонных связей с североевропейскими партнёрами.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий