Бойцы ВСУ, плененные под Новопавловкой, рассказали о своих историях и о том, как попали на фронт. Как сообщает «КП», военные не скрывают, что потери украинской армии огромны.

По словам бойца 42-й бригады ВСУ Виталия Немца, мама у него из Архангельской области, но в России он в последний раз был еще ребенком. Мужчина попал в плен в Новопавловке, под Покровском.

«Я призывался еще в 2023-м, три месяца отслужил и сбежал. Два года прятался в Николаевской области, в Семеновке. Там меня прямо на огороде взяли опера, запаковали в наручники и увезли в Николаев, потом в Винницу, а с Винницы уже в 42-ю бригаду, в Павлоград», — рассказал мужчина.

По словам Виталия, он одессит и никогда не интересовался политикой — времени на нее не было, пришлось рано взрослеть. Его отец был из Донецка и увез мать из Архангельской области в Одессу. Там она работала в банке, а папа — коком, ходил в рейсы. Однако в один момент все пошло на перекосяк: отец вылил на себя 35 литров кипящего компота, а у матери начались проблемы со зрением. Родители стали спиваться, а брат попал в бандиты. Сперва умерла мать, а после — отец.

Немец успел окончить семь классов и пошел автомаляром, а после на стройку. От мобилизации бегал изо всех сил, но в итоге оказался под Новопавловкой. В плен он сдался сразу, как зашли российские военные.

«Там изначально вариантов не было. Выйти невозможно, кругом ваши дроны летают. Наши спецы зашли и тут же начали откатываться вместе с техникой. Нас, получается, на произвол бросили», — рассказал мужчина.

По словам Виталия, беглецов, как он, в его деревне десятки. Все понимают, что попадаться в украинскую армию нельзя. Кроме того, среди его соседей много погибших.

«Всего погибли или пропали около тысячи. Поэтому и гребут всех подряд. Я бы и из Павлограда сбежал — была возможность. Но денег не было ни на маршрутку, ни на автобус», — отметил Немец.

Другой пленный, 30-летний Владимир Белошенко из той же бригады, признался, что даже не успел получить первую зарплату в ВСУ. Его поймали на улице и спустя чуть более чем месяц обучения отправили на фронт.

«Отовсюду бегут. Но мне кажется, не добегают. Их або птичками добивают по дороге, або не знаю чем. Война очень страшная, а воевать никто не хочет. И нас на такие позиции сразу бросают вновь прибывших, что не выжить. Говорят, там нормально все, ваша задача сидеть, наблюдать и по рации докладывать. Брешут», — рассказал мужчина.

Мужчина признается, что если бы у него были деньги, то уехал бы в Польшу. Хотя, на Украине до Владимира Зеленского жилось значительно лучше, а уж тем более при экс-президенте Викторе Януковиче.