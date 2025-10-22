Названы последствия ударов по энергетике Украины для ВСУ

Россия приступила к целенаправленному уничтожению украинской энергетики, потому что она влияет на снабжение армии, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Энергетика — это основное, что движет армию, Вооруженные силы Украины (ВСУ). Военно-промышленный комплекс (ВПК) должен питаться электричеством, дизелем, соляркой. Мощности необходимы и для ТЭЦ, и для других объектов», — сказал Матвийчук.

Удары России по энергетике, по словам военного, дестабилизируют и ВПК, и снабжение армии техникой, вооружениями, затрудняют логистику в зоне боевых действий. Именно по этой причине, как он считает, одна из главных задач российских военных — удары по энергообъектам.

«Гражданская инфраструктура должна работать как единая система, чтобы обеспечивать страну всем необходимым. Это сложный комплекс, завязанный на энергетике. Поэтому мы приступили к целенаправленному уничтожению энергосистемы Украины», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что российские войска в ночь на 22 октября нанесли массированный удар по объектам украинской инфраструктуры с помощью дронов-камикадзе «Герань-2» и гиперзвуковых ракет «Кинжал». Сообщалось и о взрывах в Киеве: по предварительной информации, поражение нанесено ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также аэродрому Васильков. Удару также подверглась Днепрогэс.