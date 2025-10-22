Россиян предупредили о возросших угрозах ударов по жилым массивам

В Генштабе Вооруженных сил России отметили рост угрозы ударов по жилым массивам в России

Это связано с применением ВСУ дальнобойных беспилотников, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский.

"Возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов", - заявил он на брифинге.

Ранее американская компания Auterion заявила, что США и Украина создали беспилотник с дальностью до 1600 километров, способный нести боеприпасы весом до 40 килограммов.

За минувшие сутки силы ПВО сбили 33 украинских БПЛА над девятью регионами и двумя морями России.