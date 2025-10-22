ВС России поразили военную инфраструктуру Украины

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили военную инфраструктуру Украины.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Нанесено поражение сборочному цеху предприятия, выпускающего военную продукцию, объектам нефтепереработки и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 144-х районах», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что российские войска ночью и утром нанесли массированный удар по украинской энергоинфраструктуре с применением ракет и беспилотников. Соответствующие меры предпринимаются в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданские объекты в России.