Житель Дагестана сбил украинский БПЛА из винтовки

Житель дагестанского села сбил пролетавший неподалеку украинский БПЛА самолетного типа из охотничьей винтовки.

Мужчина совершил несколько выстрелов. После них летевший низко над полем дрон изменил траекторию и упал на землю, пишет SHOT.

По данным Минобороны РФ утром 22 октября ВСУ атаковали беспилотниками южные регионы России. Три БПЛА сбитли над Черным морем, два - над Крымом. Восемь дронов долетели до Дагестана и были сбиты там.

По данным главы республики Сергея Меликова дроны противника пытались поразить предприятие в Махачкале, никто не пострадал.

Местные каналы публикуют видео с камеры наружного наблюдения - подавая его как момент перехвата украинских БПЛА. Самих беспилотников в ролике нет, но слышна стрельба и два взрыва.