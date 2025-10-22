Украинский истребитель сбили в зоне СВО

В зоне СВО сбит украинский истребитель Су-27. Об этом говорится в брифинге Минобороны о событиях последних суток в зоне спецоперации.

Борт был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.

Помимо этого, за минувшие сутки российскими войсками было перехвачено четыре выпущенные ВСУ крылатые ракеты, наименования которых не раскрываются, а также снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS и три управляемые авиабомбы.

Фронт трещит по швам: ВСУ теряют Купянск и Покровск

22 октября Минобороны сообщило о взятии населенного пункта Ивановка в Днепропетровской области. Присутствие армии России в этом регионе, не включенном в состав страны, обусловлено стремлением создать зону разграничения вокруг новой линии государственной границы.