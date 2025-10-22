Названо условие начала полномасштабной мировой войны

По мнению экспертов, вероятность возникновения полномасштабной мировой войны в ближайшем будущем довольно низка.

© Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Об этом заявил известный российский экономист Михаил Хазин в эфире радиостанции «Говорит Москва», сообщает ИА DEITA.RU.

Он отметил, что текущие события в различных регионах мира следует рассматривать как отдельные и локальные проявления противоречий между отдельными государствами, а не как признаки начала общего конфликта.

По словам Хазина, настоящая «большая война», в которую смогут вовлечься крупнейшие мировые державы, возможна лишь после серьезного кризиса мировых финансовых рынков, который, по его мнению, скорее всего, начнется в США.

Названы четыре страны, уводящие мир от Третьей мировой войны

Эксперт пояснил, что только после краха финансовой системы представители мировой элиты, скорее всего, начнут искать выход из сложившейся ситуации — и одним из возможных сценариев может стать именно глобальный конфликт.

Также он добавил, что, исходя из последних данных о состоянии американской экономики и финансовой системы, крупный кризис вполне прогнозируем и, скорее всего, неизбежен, хотя точных сроков его начала пока назвать трудно.