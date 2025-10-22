В Генштабе России рассказали о планируемой деятельности резервистов

Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский объяснил, что именно будут делать резервисты.

На брифинге по проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» он отметил, что резервистов планируется направлять на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры.

«Законопроектом уточняются цели использования резервистов — предусматривается возможность их направления на специальные сборы для защиты объектов жизнеобеспечения: энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры только на территории своего региона, и противодействия, прежде всего, беспилотникам», — сообщил он.

Цимлянский подчеркнул, что законопроект о резервистах не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыва на военную службу, направления в зону СВО или за пределы территории страны.

Он также указал, что резервисты пройдут огневую, инженерную и медицинскую подготовку перед самостоятельным выполнением задач и на них будут распространяться соответствующие закону социальные гарантии и компенсации, страховые выплаты и нормы медицинского обеспечения.

Ранее Цимлянский дал разъяснение по ситуации с резервистами.