Единственный способ полностью уничтожить военно-промышленный комплекс Украины – применить ядерное оружие. Об этом NEWS.ru заявил заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов.

Он подчеркнул, что «полностью обезоружить ВСУ» не получится, поскольку Киев получает оружие от стран Запада. Соответствующая помощь составляет 25-30%, сообщил Попов. В то же время военный заметил, что с приходом Дональда Трампа в Белый дом пыл ряда стран НАТО «немножечко охладился».

«Это все будет меняться. Но полностью уничтожить ВПК Украины можно, только если будет применено ядерное оружие», — сказал Попов.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что российские военные ночью нанесли массированный удар по военным объектам Украины с помощью дронов-камикадзе «Герань-2» и гиперзвуковых ракет «Кинжал». По информации журналистов, взрывы произошли в Днепропетровске и в Днепродзержинске, где целью удара могла быть теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). Помимо этого, взрывы произошли в Киеве, местные паблики сообщали о возгораниях на территории города в результате атаки.