Стало известно, откуда ВСУ атаковали Дагестан
Вооруженные силы Украины используют специальные катапульты для запуска беспилотников, чтобы увеличить дальность атак по регионам России со своей территории. Об этом рассказал News.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.
По его словам, с помощью катапульт запускается в том числе и украинский дрон «Лютый», который был специально модернизирован для этого.
Он отметил, что для увеличения дальности полета с БПЛА «Лютый» сняли шасси и облегчили целый ряд элементов.
Сегодня глава Дагестана Сергей Меликов заявил о том, что украинские БПЛА попытались атаковать одно из предприятий региона. При этом в результате удара беспилотников по Махачкале были повреждены несколько коммерческих объектов.