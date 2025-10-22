Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов Украины

Владимир Зеленский подписал утвержденные Верховной радой изменения в закон о государственном бюджете на текущий год, предполагающие увеличение расходов на военные нужды на 325 млрд гривен ($7,7 млрд).

Как следует из карточки законопроекта на сайте украинского парламента, документ подписан 21 октября - в тот же день, когда его утвердили депутаты. В Киеве рассчитывают, что 292 млрд гривен ($7 млрд) из этих 325 млрд будут покрыты за счет доходов от замороженных российских активов. Большая часть этой суммы будет направлена на нужды ВСУ (около $5 млрд) и на закупку и производство оружия и боеприпасов ($2,3 млрд).

Изначально в бюджете Украины на 2025 год военные расходы были заложены в сумме 2,22 трлн гривен ($52,7 млрд). Летом Рада уже дополнительно увеличивала их на 412 млрд гривен ($9,87 млрд). После нынешнего увеличения военные расходы бюджета составят 2,95 трлн гривен ($70,67 млрд). Как сообщала глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа, Украина тратит на военные нужды 31% ВВП.

Бюджет Украины уже несколько лет составляется с рекордным дефицитом. Собственные доходы позволяли покрывать только его военные статьи, а все остальное финансируется за счет помощи Запада. В настоящее время в Киеве признают, что страна полностью исчерпала собственные ресурсы для финансирования военных нужд и изыскивать средства с каждым разом становится все сложнее. В то же время западные партнеры, в том числе МВФ, настаивают, чтобы власти страны искали новые источники самофинансирования.